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改編鄉野奇譚鬼故事 農曆鬼門開到淡古看「18古怪事」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館推薦必看「18古怪事」特展。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館推薦必看「18古怪事」特展。圖／淡水古蹟博物館提供

農曆7月鬼門開，新北市立淡水古蹟博物館「18古怪事」特展，改編自調查研究收錄18件怪奇故事，包括鬼火飄飄、半夜響鈴、地牢鬧鬼、白色鬼屋等。此外，還有特製護身符文紋身貼紙，提供民眾安心看展。

淡古館長黃麗鈴表示，18「古」怪事內容改編自調查研究、台灣日日新報、五十會、台關等淡水稅關雜誌，以及口述歷史、鄉野傳說等史料，開展近一個月，破8.5萬人次參觀。

其中「紅城徹夜未眠」展區，故事是淡水紅毛城遊客中心旁的辦公室某日夜晚電話毫無來由地鈴聲大作，嚇壞當時值班的館員。

由於展期間適逢農曆7月，特別在8月19、20、26、27日下午1點至5點在淡水海關碼頭C棟倉庫，推出「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動，只要在個人Facebook或Instagram限時動態分享「紅城徹夜未眠」展區迷因照或是「古怪事拍拍」濾鏡自拍照，即可領取特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶，每日限量100組，共400組。

此外，遊客中心也特別同步搭配農曆7月的「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動，在個人FB或IG的限時動態發布與手拿牌「壓壓驚電話」的合照，並標註淡古帳號，即可領取「壓壓驚點心」丹堤咖啡的可可巴娜娜泡芙1份，每日限量50份，共200份。

在社群分享特展可領取「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶，每日限量100組。記者劉懿萱／攝影
在社群分享特展可領取「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶，每日限量100組。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物館推薦必看「18古怪事」特展。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館推薦必看「18古怪事」特展。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水 古蹟博物館 鬼門開

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