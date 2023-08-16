新北鶯歌三峽樹林8月19日將停水11小時 2萬戶受影響

新北市水利局今天表示，受到施工影響，鶯歌、三峽、樹林等地部分地區19日上午7時起停水11小時，預估有2萬用水戶受影響，呼籲民眾及早儲水備用。

水利局今天發布新聞稿指出，台灣自來水公司第12區管理處為配合台電「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」，辦理計畫性停水，將於8月19日上午7時起至下午6時止，停水11小時。

停水區域包括鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里（建國路、鶯桃路1-129巷，永樂街）部分、二橋里（二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路）部分。

還有三峽區龍恩里（隆恩街）部分；樹林區樂山里、西園里（柑園街二段）部分。

水利局表示，此次停水受影響供水用戶約2萬戶（含直接供水4400戶），市府將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。