黃金博物館產大量遺失 監院糾正

新北市立黃金博物館因爆發大量館產遺失案，監察院昨通過糾正，促請改善。文化局說，將虛心檢討，且發現財物遺失時，立即組成專案小組全面檢查，調查結果330件財損，多數為雨衣、雨褲、書籍等超過年限的一般物品，懲處館長謝文祥，將他調離現職，並持續輔導員工行政處理能力，避免再次發生。

監察院接獲檢舉，經監委高涌誠、葉宜津調查後，昨天公布報告指出，黃金博物館民國111年6月間搬遷行政辦公室時，遺失3人型大沙發共3座，木製櫥櫃、電視櫃、冰箱等多項財物，卻在未釐清相關權責情況下驗收通過，撥付全額款項給承包公司，物品遺失11個月後，直至今年5月25日才向警方報案，未善盡職責，及未確實依法行政的怠失，情節明確。

監察委員也表示，黃金博物館長年未落實財產交接點交，辦耗損財產除帳作業，而且違反財產保管人員宜選任編制人員原則，除屬「館藏品」性質不宜者外，絕大多數都責成臨時人員擔任保管人，導致多年來累積財物遺失達數百件，違失情節明確。

監委表示，對黃金博物館陳述「沙發可能是被當作廢棄物處理掉」，難以想像，如果屬實，也應追究相關人員或清潔公司違失，依法請求損害賠償。

文化局說，黃金博物館發現財物遺失，除責成政風室介入調查外，也組成專案小組全面檢查、提供行政協助，且依調查結果330件財損當中，絕大多數都是雨衣、雨褲、書籍等未立即完成報廢程序，不堪使用的「一般物品」。

專案小組將逐一檢視該館各項行政制度，除財產管理外，也會針對會計出納、檔案管理、事務管理、採購程序等全面查察，並輔導改善，文化局仍將持續不定期抽查，協助該館提升行政效能及完善制度。同時針對行政人員違失部分，文化局除遺失物品由黃金博物館依規定由保管人賠損外，秉持毋枉毋縱原則，就違失部分人員懲處。