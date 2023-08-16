中央收回用地 北市預計花3500萬 蓋東門中繼場

台北市東門市場改建案，北市府原規畫向中央續租南門市場中繼場，不過因中央要用這塊地蓋數發部大樓，不同意續借；市府已傾向跟中央租用隔壁的特一基地，蓋新的東門中繼市場。市場處表示，目前市府已編東門中繼場新建費用3500萬，預計明年蓋好，讓攤商遷入。

民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱質疑，對中央而言，僅因為現在數發部的辦公室租金要1.3億，實在太貴了，所以要收回南門中繼場這塊地蓋數發部大樓，「真的是天大的笑話」。

吳怡萱更質疑，南門中繼市場還給中央後，也還不能說蓋就蓋，因基地下可能有歷史遺跡，涉及文資保存需要探勘，要等2026年才能正式動工，2030年才能將相關部會搬進去。「光是拆到正式開工、進駐，要花整整7年，這7年租金不知要花多少億了，全台難道只剩這塊地可以用？」

北市市場處副處長高群荐表示，中央明確表明南門中繼市場旁的空地「特一」基地沒有用途，若當地居民同意都願意借出，所以已辦理2次說明會，無論是里長、居民都可以理解北市府要在特一蓋「東門中繼市場」，後續會和國產署回報，朝借地蓋中繼市場的方向處理。

高群荐說，市府目前編列新建費用約3500萬，預計明年蓋好，讓東門攤商遷入中繼市場，改建部分會先確認需求、容積等，還要提報市長蔣萬安確認。原南門中繼市場攤商10月將搬入新南門市場、10月7日試營運。