瑞芳三貂嶺步道終解封 公所設防蜂牌籲遊客留意虎頭蜂

新北市瑞芳區三貂嶺步道頗受廣大山友熱情愛戴，為兼顧開放山林政策及生態系統平衡，經新北市動保處及瑞芳區公所評估後，三貂嶺步道正式重啟開放，因此將持續加強對虎頭蜂螫傷的宣導工作，並針對登山步道出入口、溪谷等特定區域設置防蜂告示牌，共同守護遊客安全。

三貂嶺步道壯麗河谷景觀和豐富的生態資源聞名遐邇，頗受眾多山友及觀光客青睞。近年來步道陸續發生登山客遭虎頭蜂螫事件，造成1死8傷意外，新北市政府嚴謹面對戶外活動意外事件頻傳的現況，呼籲遊客在欣賞美麗風景時，也需留意周遭環境，避免遭遇虎頭蜂螫傷。

瑞芳區區長楊勝閔表示，三貂嶺步道沿著河谷蜿蜒而上，其環境濕潤特性和豐富的植物資源非常適合虎頭蜂築巢需求，時值盛暑，爾來步道虎頭蜂攻擊事件頻繁，為了確保遊客的安全，公所採取緊急措施，暫時封鎖了三貂嶺步道，在封鎖期間，區公所聯合新北市動保處積極進行該區步道巡檢，經現勘步道沿線樹木，尚未發現明顯蜂窩，惟步道內仍有體型約3~5公分黑褐色間隔蜂盤旋，經動保處王嚴緒獸醫研判疑似為築窩於地底的虎頭蜂，品種為中華大虎頭蜂與姬虎頭蜂兩種，山友往往難以查覺，當不慎驚擾誤觸時，蜂群大量湧出攻擊，尤其是中華大虎頭蜂習性兇猛毒性強，號稱「三隻可叮死一頭牛」，是山區最危險的隱形殺手。

瑞芳區公所提醒假日踏青民眾，登山時避免穿著短袖短褲鮮豔服裝及噴灑香水、化妝品，以免吸引蜂類攻擊，建議著長袖、長褲上山；若發現虎頭蜂圍繞盤旋，前方可能有蜂巢，切勿繼續前進，應繞道或退後，切勿用手揮打或衣物驅趕，以防造成氣流，反而使虎頭蜂更能認清目標，淪為攻擊的對象。