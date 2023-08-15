新北好日子愛心大平台 4年媒合43億善款物資助弱勢

新北市「好日子愛心大平台」4年來媒合43億元善款與物資助人，社會局今天辦感恩會，感謝企業、宗教、公益團體及圓夢英雄善行，助弱勢在生活困難或COVID-19疫情時度過難關。

市政府社會局今天在大禮堂舉辦「好日子愛心大平台」感恩會，並頒感謝牌感謝捐助資源幫助弱勢度過困境。民國108年6月至今年7月底，4年共規劃922個專案，支援19個局處，媒合市值新台幣43億餘元的物資和善款，讓3900餘萬人次受益。

社會局播放影片，由剛卸任社會局長的張錦麗訴說設置平台緣起，也分享案家因兒子入獄的案例；阿嬤要負責照顧孫子，生活陷入困境，板橋社福中心社工運用平台媒合各界資源，協助阿嬤勇敢迎接新的人生。阿嬤也感謝圓夢英雄默默支持，讓她的生活得以翻轉。

包括消防局長李清安等，許多受助的局處首長，各區區長都與會，感謝今天到場出席的205個企業、宗教、團體、圓夢英雄。

嘉威聯合會計師事務所所長張威珍、普賢寺住持釋宗道法師等圓夢英雄代表，一起點亮愛心的燭光，象徵傳遞需要的地方，讓弱勢家庭感受關懷和溫暖。釋宗道加碼捐出價值260萬元的家具資源，提供新北有租屋需求的弱勢民眾，現場獲得熱烈掌聲。

社會局說，「好日子愛心大平台」成立4年來，歷經3年的COVID-19疫情，民間捐贈的資源非常多元，從身障輔具到生活物資，有更多的故事散播在社會各角落。