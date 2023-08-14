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三芝機車現場考照好便利 考照過關送加持平安符

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區舉行機車現場考照，讓偏鄉石門及三芝區民眾免於長途奔波於30公里外之監理站應考，相當便利。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區舉行機車現場考照，讓偏鄉石門及三芝區民眾免於長途奔波於30公里外之監理站應考，相當便利。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝新庄子水口民主公王宮廟無償提供廟前廣場作為新設機車考照練習場，由三芝區公所劃設考照路線，供民眾練習使用；並在區公所的努力下，舉行首場機車現場考照，水口民主公王宮廟對考照過關送平安符，本次服務機車考照87人，核發駕照48人，讓偏鄉石門及三芝區民眾免於長途奔波於30公里外之監理站應考，相當便利。

自105年考照新制頒布後，原本三芝區公所前所劃設的練習場不符規定，在市議員蔡錦賢、市議員陳家琪、埔頭里里長簡錦隆、新庄里里長林文章以及蘆洲監理站等各單位積極促成下，水口民主公王宮廟無償提供廟前廣場作為新設機車考照練習場。

值得一提的是，水口民主公王宮廟貼心地為考生準備神明賜予的平安符，在神明的加持下保佑大家行車平安。

另外，廟方也設置木質許願卡販賣機，民眾可許下心願並書寫在卡上，掛在許願牆上祈福；也可投幣購買魚飼料，來投餵平安龜和環繞寺廟小溪中的魚兒，藉此緩解考試緊張的壓力。

蘆洲監理站表示，此次前進三芝區民主公王宮辦理機車考照、宣導駕訓班考照補助、高齡換照、交通安全宣導、微電車掛牌及宣導等業務，並將行動監理車開進社區；本次服務機車考照87人，核發駕照48人，讓偏鄉石門及三芝區民眾免於長途奔波於30公里外之監理站應考，提供該地區民眾更便利的監理服務。

三芝區長賴小萍表示，感謝水口民主公王宮廟無償提供場地，為大眾奉獻心力，不僅解決民眾沒有安全妥適練習場地的窘境，蘆洲監理站配合辦理巡迴考照服務，可以說是機車族的一大福音。為了嘉惠更多鄉親，未來也將爭取寒假考照場次，讓民眾可以原地考照，省去跨區考照所耗費的時間與精力，進而全力練習，提昇駕駛技術，增加考照通過率。

監理站 偏鄉 石門

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