瑞三整煤廠 砸1.14億活化遺跡

新北市瑞芳的瑞三整煤廠是當地礦業文史景點，新北觀旅局規畫針對周邊戶外區域及機具殘跡空間修復活化，二期工程預計2024年動工，工程經費約1億1400萬，由中央與地方共同支出，預計2026年完工。地方里長說，很多地方已沒有煤礦，礦業歷史應要保存下來。

瑞三整煤廠為已公告的歷史建築，第一期修復工程在去年5月完工，現已成為猴硐地區重要文史景點與觀光遊憩新亮點，自開幕以來，更帶來近20萬遊客人次。

觀旅局表示，第一期修復工程經費有限，僅針對整煤廠主體建物空間修復活化，故第二期將針對周邊戶外區域及機具殘跡空間活化，如巴姆洗煤機室、JIG洗煤機室、儲煤槽區空間及運煤動線、景觀環境美化等，以利當地文化保存與觀光發展，預計2024年動工。

觀旅局說，會與第一期空間串連，以完善猴硐地區洗選煤核心記憶與軌跡，完成後，將凸顯猴硐礦業全盛時期整體產煤脈絡與歷史景觀，並與礦徑連結，帶領民眾感受礦業遺址與猴硐風貌。

地方光復里長周進億說，很多地方已經沒有煤礦，古蹟若不趕快做，以後就沒機會，現在也只剩老一輩的人記得礦業歷史，應要將文化保存下來，讓年輕人知道。

市議員林裔綺建議，在園區停車及動線規畫也要含在內，民眾來猴硐都會去貓村、三貂嶺等周邊景點，但在地道路本就狹小，會車困難，若希望恢復到過往觀光榮景，就要做好相關規畫，讓民眾來觀光更便利。