北市協助青年就業 推尋職保險、1100元共享運具折價券

台北市長蔣萬安今出席在花博舉行的北市青銀就業博覽會，推動「青銀共事」。蔣萬安強調，最近台灣缺工問題嚴重，如果企業界能同時進用處世圓融、經驗豐富、重返職場的長者，再加上創意發想的年輕族群，對企業未來發展一定具有很大的助益。

今天青銀就業博覽會，出超過8000個職缺，吸引不少年輕人求職，勞動局表示，北市府研擬「促進國民就業補助辦法」草案，規畫尋職保險、1100元共享運具折價券等加速青年就業的輔導措施，預計明年實施，先以設籍北市青年為主，再考慮是否納入在北市讀大學的青年。

北市就業服務處副處長洪三凱指出，議會今年7月中通過「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」，授權市府訂定促進國民就業補助辦法，納入青年求職輔導措施包括尋職輔導津貼、尋職保險、共享運具折價券等。

洪三凱表示，尋職保險則是考量大學畢業後到找工作中間保險空窗期，因此提供尋職保險，共享運具折價券提供每人1100元額度，輸入序號就能使用，或提供儲值金額1100元的悠遊卡。另外，尋職津貼目前已經實施，每人最多可請領3次、總計1.5萬元津貼，約5、60人申請。

另外，蔣萬安致詞時指出，台北市現在已進入超高齡社會，65歲以上長者已佔臺北市人口21%，達55萬多人。人口高齡化是目前趨勢，如何善用人力進而投入目前職場，是很重要的課題。透過長輩處事圓融的智慧，結合年輕朋友豐富的創意，可以營造一個非常友好的工作氛圍，也能帶動企業不斷地成長、往前邁進，而且能夠創造和諧的勞僱關係。

蔣萬安舉例電影《高年級實習生》，這部由知名影星勞勃狄尼洛、安海瑟葳主演的電影就是在講述青銀共事。勞勃狄尼洛飾演一位一直想重返職場的長者，對工作也充滿熱忱，但是他也面對很多挑戰，例如開始學習使用筆電、手機等，也要開始建立自己的社群媒體帳號，展開全新人際關係。後來他跟年輕同事相處非常融洽，也帶動企業不斷地進步。

蔣萬安說，每天早上他到市府上班時，都會在一樓或在地下室碰到很多年長、負責清潔工作的大姐們，有時候會跟她們聊幾句，這些長者工作時非常細心，每一個細節都顧慮到，態度也非常親切，長輩重返職場，豐富的經驗、處世的態度，透過青銀共事，結合年輕人的創意發想，可以帶來很多企業不斷進步與成長。