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碧潭天鵝船安全遭疑 業者喊冤

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北碧潭風景區每到周末就吸引不少遊客前往，很多人會玩天鵝船。圖／新北觀旅局提供
新北碧潭風景區每到周末就吸引不少遊客前往，很多人會玩天鵝船。圖／新北觀旅局提供

新北碧潭是知名觀光景點，不少遊客會去搭天鵝船遊玩。新北市審計處發現，碧潭有9家水上腳踏車業者營運，共有310艘水上腳踏車，其中僅18艘通過安全檢測，沒有定期複檢機制。觀旅局指出，其餘292艘也有改善通過檢測，除了業者要自主檢查，每年須檢附相關文件備查，市府一年內也會主動稽查至少3次。

審計處指出，9家業者共同營運310艘水上腳踏車，但僅18艘水上腳踏車有經過穩度、強度、進水等安全檢測通過，由於沒有建立定期複檢機制，從2006年至2022年8月統計，檢測資料都沒有更新。且5家業者共同投保責任保險，最高賠償金額4800萬元，僅達到法定最低限額，認為有難以涵蓋團體重大意外風險的疑慮。

另外，審計處也表示，部分水上腳踏車業者停業時間廢止商業登記後，也沒有依照規定重新辦妥商業登記，仍以失效文件持續經營，主管機關應該要檢討改善。

市議員陳儀君說，因為有很多業者共同經營，如果真的有不合格的狀況，觀旅局就要逐年輔導改善合法化。

有業者喊冤，安全檢測部分，每年觀旅局都會來檢查，包含救生員、船隻安全等都會檢測，該做的項目都有做；保險部分是一件事故最低賠償600萬元，最高賠償4800萬元，認為審計處說法不妥也易造成誤解。

觀旅局說明，目前水上腳踏車業者共8家，由於法規修正，自2009年起改由業者自主檢查，每年業者須檢附營業證明、投保保單、合格救生員名冊及水上腳踏車檢查報告等文件備查。

檢測項目包含保險、救生設備及救生員資格、水上安全注意事項、自主檢查安全管理機制、活動範圍警戒線等項目稽查，若業者違規可依法裁罰甚至勒令停業，今年已派員抽查2次，業者都符合查核項目。

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