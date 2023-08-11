友善多元族群 金山醫院外人行步道改善明亮又舒適

北海岸重要的醫療院所台大醫院金山分院外的人行步道已經使用超過20年，老舊且已經不符合現行的無障礙需求，經五湖里長與市議員白珮茹及公所的會勘過後進行改善工程，近來工程完工，改善過後的步道明亮舒適，增設了許多無障礙的巧思，讓不論是輪椅族或是推娃娃車都很便利。

金山區長劉昌松說，在市議員白珮茹的協助下，金山區公所針對金山分院外的人行步道兩側都進行改善，全長300公尺、斥資約630萬元，重新鋪設透水高壓磚、加寬步道寬度，增設10處無障礙出入空間，讓行人、輪椅族與家長推娃娃車都更無礙。

市議員白珮茹指出，不只是步道的改善，讓行走環境更人本，也在視察步道過程中，希望有了友善的人行步道，環境也要跟著友善，要求公所針對步道上的行道樹多加照護，讓樹長得更好、更茂密，多一些樹蔭能夠提供乘涼，讓步道環境友善大提升。