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新北三貂嶺步道虎頭蜂螫人封閉 設警示牌重開放

中央社／ 新北11日電

新北市瑞芳區公所今天表示，三貂嶺步道遊客頻遭蜂蟄，疑為中華大虎頭蜂或姬虎頭蜂叮咬；經封鎖巡查並未發現明顯蜂窩，目前已重新開放步道，也在重要地點設警示說明牌。

瑞芳區公所今天發布新聞指出，知名的三貂嶺步道壯麗河谷景觀及豐富的生態資源，吸引登山客休閒，但近來步道發生多起遊客遭虎頭蜂螫傷送醫事件。

瑞芳區長楊勝閔表示，三貂嶺步道沿河谷蜿蜒而上，環境濕潤與豐富的植物資源，適合虎頭蜂築巢。因遊客遭蜂蟄，為確保遊客安全，日前暫時封鎖步道，並聯合新北市動保處全面巡檢。

區公所經建課官員告訴中央社記者，經會勘沿線樹木，並沒有發現明顯蜂窩，但步道內仍有體型約3至5公分長、黑褐色間隔花紋的蜂盤旋。

官員表示，獸醫王嚴緒研判這些蜂疑為喜歡在土穴、樹洞築窩的中華大虎頭蜂與姬虎頭蜂，這2種虎頭蜂因毒性強，是山區最危險的隱形殺手，加上蜂窩不不容易察覺，若不慎驚擾誤觸，蜂群大量湧出攻擊，容易有危險。

區公所指出，經新北市動保處及區公所評估，已將三貂嶺步道重啟開放，並在登山步道出入口、溪谷、吊橋周邊等特定區域設置防蜂告示牌，提醒遊客登山防蜂要穿著長袖衣帽、避免穿短袖、短褲、鮮豔服裝及噴灑香水。

另外，攜帶含DEET（敵避）防蚊液可降低虎頭蜂攻擊行為，若發現虎頭蜂圍繞盤旋，前方可能有蜂巢，切勿繼續前進，應快速反向離開，千萬不要揮打以免遭受攻擊。若遭螫傷後有急性全身性過敏甚至休克反應，須立即送醫。

一名洪姓女子今年7月16日與友人到三貂嶺步道遊玩時，遭蜂螫傷送醫；今年6月3日有1對男女登山客在三貂嶺步道幼坑瀑布附近，遭虎頭蜂螫傷送醫急救；2021年9月間，三貂嶺瀑布步道曾發生4名登山客遭虎頭蜂螫傷意外。

瑞芳 吊橋

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