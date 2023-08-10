新店精華區國有地長期荒廢 民眾盼做公園、機車停車場

位於新北新店區鬧區一處國有地長期荒廢，里民對於如何利用有不同意見，在地兩位里長及民代邀請民眾以參與式預算表達意見，看怎麼來活化利用，並於今日開票，結果民眾希望做親子公園、純綠地及機車停車格等，後續細節將於14日與市府單位進一步規畫。

位於新店區鬧區的明德段736、737國有財產署土地長期荒廢，據了解原是由中央規畫社宅，但地方反彈，短時間難達共識，因此希望在此之前先能活化利用。新北市議員陳儀君與在地仁愛里長蔡伯健、忠誠里長蔡雯芳共辦參與式預算，盼能融合各方說法，爭取市府預算來先活化使用。

陳儀君表示，該國有地交通位置很好，但目前用鐵網圍起來，雜草叢生，地方希望能先活化做利用，她與里長六月就發問券統計民眾想法，金開票統計，民眾主要以三大意見為主，包含改造為親子運動公園、維持現況綠地並開放、畫設公有機車停車場等。