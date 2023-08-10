淡水行忠宮慶祝關公聖誕 遵古法儀式用踏雷罡步

今(10)日是農曆6月24日，關聖帝君聖誕，全台各地都有不少慶祝遶境儀式，而在淡水大庄里的行忠宮更舉辦了聖大慶典，行忠宮所供奉的關聖地帝君，是早期從淡水忠山里的行忠堂所請來的，有超過六十年的歷史，而今天舉辦1860聖誕千秋活動，更有以往少見的踏雷罡步儀式。

行忠宮宮主黃德利表示，慶典儀式開始之前，都會先來一段踏雷罡步，也就是從主殿到天公爐這一段，用古早的步法，走到外頭請真君元帥部將，等其他神明一起來慶典當中共襄盛舉。

行忠宮廟方表示，其實關聖帝君，「忠義」的精神受到全民敬仰，是台灣各地重要的信仰，也希望藉此來參拜，能夠為淡水求平安，而現場其他淡水重要宮廟都派代表出席，更顯示出行忠宮慶典在淡水的重要性。