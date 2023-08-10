瑞芳大寮保安宮共餐不漲價 市議員助更新設備更舒適

瑞芳大寮保安宮開辦銀髮共餐已經七年多，從一開辦就採使用者付費，三個月只收300元，即使現在物價飛漲，但為了照顧社區長輩和敦親睦鄰，大寮保安宮銀髮共餐堅持不漲價，而為讓共餐環境更舒適，市議員林裔綺也協助更新空調設備還有卡拉OK音響設備，讓長者共餐更舒適歡樂。

大寮保安宮榮譽主委陳建川說，保安宮銀髮共餐據點開辦多年，從一開始就是和長者三個月只收300元，等於一餐只要銅板價，即使現在原物料價格漲得誇張，但還是保持原本的收費，其他皆由各界善心人士有錢出錢有力出力，讓長輩們受到很好的照顧。也感謝志工每周不辭辛苦張羅共餐，讓共餐持續不間斷。

市議員林裔綺說，大寮保安宮的銀髮共餐長期都是在廟埕前舉行，但今年夏天動輒30度以上的高溫，讓志工和共餐長輩吃個飯都汗流浹背，因此這幾年也協助據點裝設冷氣，讓大家在室內用餐比較舒適，還有卡拉OK及音響設備，讓長者餐前餐後都可以來高歌一曲。