台北市出現登革熱首例嚴防擴大 蔣萬安：監測到8月31日

台北市昨天發生第一件本土登革熱案例，北市在大同區成立區級的緊急應變中心，對個案居住地半徑100公尺的範圍進行清消。台北市長蔣萬安上午視察大同區登革熱孳生源清除及環境噴消時指出，對於第一個個案，依規定會持續的監測到8月31日。

蔣萬安表示，昨天召開跨局處的緊急應變小組，聽取各局處相關的準備工作。衛生局除了對個案的分析，還有後續相關清消的工作，環保局對人力、物資做清點，上午也有消毒班前來再次清消。另外，工務局公園處對樹木、公園內可能積水的地方，也做一次全面的清消。

除了大同區，蔣萬安表示，各區也都必須嚴陣以待，希望能夠將登革熱壓制，不只公部門，包括各里、鄰長里民大家也都能一起，維護生活環境整潔。

蔣萬安指出，登革熱的潛伏期比較長，對於第一個個案，依照規定會持續的監測到8月31號，對個案的同住家人，另外有3人，也即刻做了相關處置，目前會持續的觀測，狀況都還好，但是潛伏期比較長，仍不敢掉以輕心，絕對嚴陣以待。