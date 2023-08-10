聽新聞
test
0:00 / 0:00
參與式預算說明會落幕 安坑輕軌居民提3大方向
新北安坑輕軌今年2月通車，正處於運量培養期，新北捷運公司近期舉辦「好鄰好里」參與式預算說明會，邀居民一同參與周邊規畫，3場說明會剛落幕，居民大致提出3大方向，包括以新店生態為重點推廣、無人車站加強視障設備，也要強化地方特色景點串連。
新北捷運公司表示，接下來到9月底前為徵件期，徵件結束會邀專家學者針對可行性、創意性及效益進行初選評估，後續會經i-voting系統，讓民眾參與票選。
說明會上，地方多著重在班距規畫，希望班距能加密，才能提高搭乘意願。有不少人關注如何帶動經濟發展，居民大致提出3大方向，希望以新店生態為推廣重點，串連新店與安坑地區景點，強化友善度，除無障礙設施外，無人車站對視障族群所需的設計及設備仍不足，必須改善。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言