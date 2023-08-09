新北庇護工場近4成連3年虧損 專家：不該只看表面數字

新北市府與民間合作推動「庇護工場」，提供身心障礙者工作，學習專長回歸一般社會。新北市審計處點出，新北28間庇護工場近4成工場連3年虧損，甚至有3家已結束營業。新北市勞工局表示，疫情解封後景氣漸復甦，將請專業顧問團加強輔導營運，調整經營策略，讓工場永續。專家指出，優化產品、加強行銷是重點，但也應循序漸進，若只看表面銷售數字，不符庇護工場成立目的。

新北市去年總計補助28 家庇護工場，提供528個身心障礙者庇護性就業職缺，不過去年有近4成工場連續3年虧損，其中馬偕紀念醫院附設沐陽工作坊、新店愛盲庇護工場新店、糕菲膳工坊都已結束營業。

勞工局表示，庇護工場營業額連續3年都有成長，2020年約3.3億元、2021有3.4億元，去年則有3.8億元，但扣除人事費、耗材、原物料等營運成本支出，才會導致部分工場營運狀況不佳。

勞工局表示，景氣已逐復甦，將請專業顧問團加強輔導營運情形較差的工場，並思考經營策略、增加營運效能，保障就業者就業機會。

慈惠庇護工場主要做紙材印刷，場長洪家明認為，把人放對地方每個人都是可用之才，身障者在業界確實較弱勢，都希望能學習一技之長後，回到一般職場；喜憨兒社會福利基金會協理廖雅惠則說，景氣與疫情前相比仍有段差距，各大公司採購預算都有縮減，堅持產品品質，將是他們未來重要優勢。

勞工局長陳瑞嘉說，庇護工場不僅提供身障者一份就業機會、亦減輕家庭照顧負擔與社會問題，與一般追求盈利為目標企業稍有不同。

新創總會財務診斷外聘顧問林志名指出，賣什麼東西非常重要，但若一窩蜂都賣某項產品，也要考慮工場人員負擔與能力，他強調，可從產品優化、包裝改良下手，但不要把庇護工場與一般企業比較，盈利才能永續，但也要慢慢來，別只看表面數字。