安坑輕軌「參與式預算」3說明會辦完 居民提3大方向

安坑輕軌今年2月通車，正處運量培養期，更辦「好鄰好里」參與式預算說明會，讓居民一同參與周邊規畫，在軌道建設算少見作法，日前3場說明會已辦完，居民大致提出三大方向，包括以新店生態為重點推廣、無人車站加強「視障設備」、地方特色景點串連。新北捷公司表示，接下來到9月底前為徵件期。

7月首場說明會雖遇颱風天，但民眾參與度仍高。新北捷運公司表示，6日周日上午10點在小城社區發展協會及下午3點在景文科技大學也辦完2場說明會，每場都有20至30名在地居民參與，對在地特色、生態、文化、弱勢等提出許多創意，反應熱烈。

新北捷運公司表示，地方民眾較多著重在班距及交通議題，以及較多關心如何帶動運量後的經濟發展，這三場說明會中，居民大致提出三大方向，其中包括生態部分，民眾希望能將新店生態做重點推廣；除了無障礙設施外，無人車站的「視障族群」相關設計及設備較不足，盼改善；串連新店跟安坑區景點，推廣地方地色的觀光。

新北捷運公司說，接下來到9月底前為徵件期，民眾如對參與式預算的書寫或提案流程不熟悉，可依照簡章的聯絡方式，由活動小組協助引導提案，也可以為提案民眾開培力工作坊，讓民眾的好創意能更聚焦、激盪出在地的好創意。