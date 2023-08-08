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三芝有機農場火龍果盛產 邊採邊套袋確保品質

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的有機農場開始採收火龍果，邊採收已熟成的果實，並針對還沒熟成的綠果邊套袋，確保火龍果能夠避免蟲害與烈陽曬到裂果的危機。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的有機農場開始採收火龍果，邊採收已熟成的果實，並針對還沒熟成的綠果邊套袋，確保火龍果能夠避免蟲害與烈陽曬到裂果的危機。 圖／紅樹林有線電視提供

炎熱的夏季氣候，北部許多水果進入產季，在三芝區的有機農場開始採收火龍果，由於火龍果採收期間，還有下一批的果實也正由綠轉紅熟成中，因此農友在採收期間，都會邊採收已熟成的果實，並針對還沒熟成的綠果邊套袋，確保火龍果能夠避免蟲害與烈陽曬到裂果的危機。

三芝有機農場馬文權說，農場的火龍果多種植紅肉品種，北部的紅龍果甜度有層次，是帶有果酸的香甜，此外口感也略有不同，果肉偏有彈性的ＱＱ感，吃下一整顆也不會覺得死甜膩口。

三芝有機農場馬文權指出，目前火龍果進入每天都有得採的盛產季，農場所種植的紅龍果比較不需要技巧，果肉自然比白肉的火龍果更香甜可口，自然生長果實雖然個頭較小，不過經過套袋確保避免果蠅叮咬與裂果，才能讓紅龍果顆顆都有好品質與好口感。

火龍果 紅龍果

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