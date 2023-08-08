21歲自閉兒一句「爸爸我愛你」 鋼鐵父淚崩

「爸爸我愛你！」今年21歲的阿嘉（化名）患有自閉症，國中時期母親不幸往生，由在修車廠工作的爸爸一肩扛起照顧責任，父親節這天，阿嘉在新北市小作所社工協助下，手作一張卡片獻給父親，一句「爸爸我愛你！」，讓堅強的父親淚崩。

新北市社會局指出，阿嘉在新北特教學校畢業前，他的父親焦慮孩子能力還無法進入庇護工場，但自己工時長，無法一直待在家中陪伴他，幸學校老師介紹阿嘉到新莊區新豐小作所接受服務，訓練生活自理能力和未來謀生技能。

社工發現阿嘉理解力雖較慢，但可聽懂大部分內容，讓他嘗試代工作業，一開始練習時因步驟繁雜，阿嘉一時無法完全熟記，以致進度落後，經教保老師一再指導，他現在已慢慢跟上其他同儕，阿嘉現在已慢慢可自行完成多項代工產品，如浮游花筆、擴香瓶和薰香陶片等，也對自己更有成就感和自信心。

阿嘉父親說，看到阿嘉的改變，真的十分欣慰，這次收到父親節卡片，更是無比的感動，感謝小作所的幫助，大幅減輕他照顧孩子的重擔，能夠在修車場安心工作，賺錢養家。

新豐小作所主任詹炳松表示，短短一句「你辛苦了，謝謝你！」對於身心障礙照顧者來說，已經充滿鼓勵與力量，在漫長的照顧路上，家屬不僅要蠟燭兩頭燒，還要承受外界異樣的眼光，適時尋求專業的協助，能夠減輕沉重的壓力，同時也能讓照顧者擁有其他生活的選擇。

新北市社會局副局長許秀能表示，新豐小作所是市府委託伊甸基金會辦理，專門幫助年滿15歲至64歲領有身障證明的朋友，提供社會參與、文康休閒、生活自理及技能培訓等。目前全市含日照中心、小作所、社區家園等，共有58個社區式照顧據點，可以服務984位身障朋友，相對減輕984個家庭的照顧壓力。