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郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新北新莊天空佈滿電線 台電擬斥資833萬元拔13根電桿

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊民安西路電桿地下化工程預計8月底動工，最快11月底便能拔除電桿，完善新莊行人空間。圖／蘇巧慧辦公室提供
新莊民安西路電桿地下化工程預計8月底動工，最快11月底便能拔除電桿，完善新莊行人空間。圖／蘇巧慧辦公室提供

為改善行人空間與市容環境，立法委員蘇巧慧爭取新莊人行道電桿地下化，今邀集台電新北市府於新莊民安西路現地會勘13支電桿下地事宜。蘇巧慧表示從2019年共舉辦超過16次協調會，台電擬定花費883萬拔除13枝電桿電路地下化，還市民乾淨天際線。

蘇巧慧從2019年開始爭取電桿下地，歷經可行性評估、試挖、提出折衷解方、下地設計規劃、經費概估等程序，於今年5月再次親自召開協調會追蹤進度，目前已完成規劃設計，全案經費約883萬元，預計將民安西路142號至233號共13支電桿下地、拔除。

由於電桿地下化牽動地下管線配置需要公部門跨單位協調，也要與民間業者溝通調整纜線配置。蘇巧慧經過協調各相關單位，電桿地下化工程預計8月底動工，最快11月底便能拔除電桿，完善新莊的行人空間。

新北市議員林秉宥表示將持續和市府各局處保持溝通，協調在工程各階段所需協助之部分，盼台電在施工前通知里長將對市民影響降到最低。

立法委員蘇巧慧爭取新莊人行道電桿地下化，今邀集台電與新北市府於新莊民安西路現地會勘13支電桿下地事宜。圖／蘇巧慧辦公室提供
立法委員蘇巧慧爭取新莊人行道電桿地下化，今邀集台電與新北市府於新莊民安西路現地會勘13支電桿下地事宜。圖／蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧 台電 新北

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