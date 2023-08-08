快訊

農曆七月12生肖有哪些共業禁忌？猴鼠龍防小人、虎馬狗別戲水

爆發5年！康寧大學斯里蘭卡學生淪屠宰黑工 高院判決出爐

多了高階功能但少了AI殺手級應用的iPhone 15 果粉埋單嗎

傳蔣萬安親赴上海雙城論壇 北市府：仍在規劃

中央社／ 台北8日電

台北上海雙城論壇將在8月最後一週登場，今天傳出台北市長蔣萬安已確定將親自率團出席，市府則表示，仍在規劃協調階段，確定就會公布。

為期3天的「2023台北上海城市論壇」預定8月最後一週在中國大陸上海市登場，台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，但預期蔣萬安親自率團參加，將有10名國民黨籍及1名民眾黨籍議員隨行。

媒體今天報導，雙城論壇確定29日至31日舉辦，蔣萬安將赴上海出席。

台北市政府發言人殷瑋透過媒體群組表示，關於雙城論壇細節一切還在最後規劃協調階段，一旦確定就會對外公布並說明。

市府日前公布，此次論壇主題大致定調為「新趨勢、新挑戰」，談後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，分論壇則有低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等題目。

雙城論壇 上海

延伸閱讀

獨／雙城論壇8/29上海登場 蔣萬安將親自出席

曝大寶父親節卡片 蔣萬安鼻酸了：100分力參與成長

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

柯文哲留北藝2.3億元爭議 北市編113年預算因應

相關新聞

北巿重陽敬老金發錢了！長輩想領現金卻卡關 議員批如障礙賽

台北市今天起開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，今年想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是障礙賽；也有長...

台北天母無預警停電疑變電箱爆炸 台電搶修曝聲響來源

台北天母地區今上午傳出停電消息，民眾聽到疑似變電箱爆炸的聲音。台電回應，開關故障導致士林、北投一帶2591戶停電，並於1...

台北市今起發放重陽敬老金1500元 逾55萬名長者受惠

台北市今年恢復發放重陽敬老金1500元，發放對象為在重陽節當日以前滿3個月以上、年滿65歲至98歲（原住民55歲至88歲...

吃飯配汗泰山市場遭批悶熱 新北市府：汰換冷氣影響生計

近日氣溫高達37度，新北市泰山公有市場的因空調老舊而導致夏季室內悶熱，新北市議員李宇翔接獲陳情，民眾明明於室內用餐，卻宛...

北市1500敬老金今發放 應曉薇批：柯文哲當初像中邪

8月8日是台灣的父親節，也是台北市65歲以上、原住民55歲以上銀髮族長輩的大日子，北市府今起至9月7日發放1500元重陽...

曝大寶父親節卡片 蔣萬安鼻酸了：100分力參與成長

今天父親節，台北市長蔣萬安日前因二寶、三寶愈來愈重，導致閃到腰，今天父親節，蔣萬安在臉書貼上他今年父親節最好的禮物，就是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦