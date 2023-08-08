傳蔣萬安親赴上海雙城論壇 北市府：仍在規劃

台北上海雙城論壇將在8月最後一週登場，今天傳出台北市長蔣萬安已確定將親自率團出席，市府則表示，仍在規劃協調階段，確定就會公布。

為期3天的「2023台北上海城市論壇」預定8月最後一週在中國大陸上海市登場，台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，但預期蔣萬安親自率團參加，將有10名國民黨籍及1名民眾黨籍議員隨行。

媒體今天報導，雙城論壇確定29日至31日舉辦，蔣萬安將赴上海出席。

台北市政府發言人殷瑋透過媒體群組表示，關於雙城論壇細節一切還在最後規劃協調階段，一旦確定就會對外公布並說明。

市府日前公布，此次論壇主題大致定調為「新趨勢、新挑戰」，談後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，分論壇則有低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等題目。