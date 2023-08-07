颱風後菜價漲 北市府將釋近71公噸平價蔬菜

颱風卡努挾帶豪雨影響中南部蔬菜產區。台北市市場處今天說，全台供應量約有1成5受影響，且菜價漲多跌少，9至13日將啟動購貯蔬菜平價措施，釋出近71公噸至大台北超市通路。

市場處發布新聞稿表示，颱風卡努3、4日襲台帶來驚人豪雨，影響全台主要蔬菜產區供應量約1成5左右，其中又以南投縣仁愛鄉山區蔬菜受損較為嚴重，致使菜價波動。

為平穩菜價，市場處說，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，將於9至13日連5天透過大台北地區超市通路釋出約70.8公噸的平價蔬菜。

市場處指出，將釋出的平價蔬菜，包括有裸賣把菜（空心菜、莧菜為主）1把新台幣29元、進口高麗菜1粒75元、馬鈴薯1盒39元、非基改玉米筍1盒29元、杏鮑菇1袋58元、鮮香菇1袋55元、進口洋蔥1袋39元、進口蘿蔔1條28元和履歷胡蘿蔔1袋33元，提供民眾選購。

市場處提到，台北市果菜批發市場昨天蔬菜到貨量為1027公噸，較前1個交易日減少39公噸，且因今天休市，是得昨天市場承銷人買氣強勁、交易市況熱絡，各菜種行情價格都是漲多跌少，平均價格為每公斤50.2元，比前1天的48.2元要上漲2元。

除平價蔬菜釋出措施外，市場處表示，北農每天都會加強聯繫產地以掌握貨源，並持續釋出冷藏國產馬鈴薯以供應批發市場，同時也協請受颱風影響較小的豆芽菜業者加量供應，並透過果菜包裝中心供應大台北地區各超市通路加量供貨，希望菜價儘早恢復平穩。

北農也表示，未來若氣候穩定，預估1週後的蔬菜到貨量將逐漸增加，菜價也可日趨穩定。