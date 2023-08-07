台中重陽敬老禮金 匯款線上申辦開始受理

台中市政府預計於10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款等方式，為方便民眾匯款領取推出線上申辦，台中市社會局表示，線上申辦今天起到月底前受理民眾申請。

為方便民眾以匯款方式領取重陽敬老禮金，台中市政府推出線上申辦，自今天起至8月底前可至社會局「社福便利站」網址填寫，款項將於10月2日匯款入帳，社會局鼓勵長輩善加利用匯款領取重陽敬老禮金，若逾期未申請，仍會以現金發放。

社會局表示，民眾可至網路下載或到各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄至戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。除紙本申請外，也可連結至台中市政府社會局社福便利站線上申請平台，社會局將透過簡訊或電子郵件等方式，通知民眾審核通過或線上補件。

社會局呼籲，民眾切記防網路詐騙「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」4原則，絕不會要求到ATM或網路操作轉帳，如遇疑問或不明訊息可撥打各區公所社會課、社會局長青福利科或165反詐騙專線查詢。

社會局說明，市府將於10月2日至23日發放112年度重陽敬老禮金，發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），即民國47年12月31日前（原住民57年12月31日前）出生，且於今年9月3日前設籍台中市。領取期限至11月30日，逾期不得領取，各戶政事務所已張貼宣導海報，提醒欲遷徙戶籍的長輩和家屬，務必注意自身權益和規定。