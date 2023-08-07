快訊

6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

我孫子才2歲！「誰當總統都可以 但是不准有戰爭」 台中里長掛看板引熱議

台中重陽敬老禮金 匯款線上申辦開始受理

中央社／ 台中7日電
台中市政府預計於10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款等方式。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台中市政府預計於10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款等方式。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台中市政府預計於10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款等方式，為方便民眾匯款領取推出線上申辦，台中市社會局表示，線上申辦今天起到月底前受理民眾申請。

為方便民眾以匯款方式領取重陽敬老禮金，台中市政府推出線上申辦，自今天起至8月底前可至社會局「社福便利站」網址填寫，款項將於10月2日匯款入帳，社會局鼓勵長輩善加利用匯款領取重陽敬老禮金，若逾期未申請，仍會以現金發放。

社會局表示，民眾可至網路下載或到各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄至戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。除紙本申請外，也可連結至台中市政府社會局社福便利站線上申請平台，社會局將透過簡訊或電子郵件等方式，通知民眾審核通過或線上補件。

社會局呼籲，民眾切記防網路詐騙「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」4原則，絕不會要求到ATM或網路操作轉帳，如遇疑問或不明訊息可撥打各區公所社會課、社會局長青福利科或165反詐騙專線查詢。

社會局說明，市府將於10月2日至23日發放112年度重陽敬老禮金，發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），即民國47年12月31日前（原住民57年12月31日前）出生，且於今年9月3日前設籍台中市。領取期限至11月30日，逾期不得領取，各戶政事務所已張貼宣導海報，提醒欲遷徙戶籍的長輩和家屬，務必注意自身權益和規定。

台中市 重陽敬老禮金 戶籍

延伸閱讀

人倫悲劇…苗栗一家五口同車亡 桃市社會局憾：過去無通報紀錄

衝中秋節買氣！台南10家身障團體獲頒「台南好心意」標章

南市準公托簽約率達100% 家長最高可領1萬4500元托育補助

台中公務員狠詐130萬中低收補助款 5個貪汙罪下場慘了

相關新聞

一張照片曝好痛！蔣萬安曝閃到腰原因 竟是「甜蜜負擔」

台北市副市長李四川昨天代表市長蔣萬安出席彩虹輪狀車練習場活動，李四川透露，蔣萬安原本要親自出席活動，不過實在是這兩天閃到...

新北裝潢垃圾共乘制 業者不認同

裝潢廢棄物成分複雜去化難度高，政府鼓勵裝潢業者自行分類後送最終處理場處理，但各地裝潢規模不一，分類後廢棄物常塞不滿一車，...

台中重陽敬老禮金 匯款線上申辦開始受理

台中市政府預計於10月2日至23日發放重陽敬老禮金，採現金和匯款等方式，為方便民眾匯款領取推出線上申辦，台中市社會局表示...

北市公布違勞基法名單 新北客運超時加班罰120萬

台北市勞動局今天公布最新違反「勞動基準法」名單，共110家事業單位入列，原因多為加班費給不足、出勤紀錄不符規定等，其中新...

麻生太郎明拜會 蔣萬安：透過城市交流深化台日關係

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日訪台三天，將拜會總統蔡英文、副總統賴清德、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬...

從地表最帥變只帥一天 蔣萬安曝颱風假「這件事」最重要

台北市長蔣萬安因決策卡努颱風放颱風假，被封「地表最帥市長」，不過因颱風假只放一天，也有網友稱蔣萬安「只帥一天」，對於從地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦