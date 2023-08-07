杜絕Me too 北市性平認證申請暴增一半

Me too連環爆，北市勞動局第4年推動企業「職場性別平等認證」，今年申請家數暴增5成，還有男性員工比例高的台北漁產公司三度申請認證。勞動局長高寶華表示，北市去年有23家企業申請「性平認證」，今年已36家，市長蔣萬安是三寶爸，非常重視職場性平，上任後也指示勞動局要強化家庭與性別平權宣導。

北市從2020年開始推動職場性別平等認證，也是目前亞洲第一個、全台唯一推性平認證的縣市政府。認證有8大項指標，包括促進薪資待遇性別平等、工作與家庭平衡、友善孕育措施、職場安全之性平友善措施等。

勞動局長高寶華表示，八項指標中，職場安全性平措施就是處理職場性騷擾案件，包括要求企業訂定相關處理辦法、防治政策，還有後端員工的協助方案，若發生事情，如何照顧、關心，提供安全有友善措施。預計11月將公布獲認證企業。

今年第三度申請性平認證的台北漁產公司董事長鄭世維表示，目前台北漁產男性員工80人、女性24人，因工作型態緣故，男女比率為77%比24%，為推職場性平，近年北漁積極進用、晉升女性員工，目前男女主管比率為82%比18%。

鄭世維說，因批發市場為傳統產業，作業時間均為夜間且為重度勞力，女性較無法負擔，目前員工平均年齡約47歲，因此人員結構因素未能符合認證多項指標之標準，不過會持續努力。甚至為建立性平友善，北漁也提供生育兒津貼每胎10000元，育兒津貼每年每位12歲以下子女3000元。