颱風衝擊台北血庫僅剩5.3天 張維倩與獅子會齊呼捐血

近日幾個颱風連續衝擊台灣，造成全台血庫鬧血荒，全台血液庫存量平均僅剩4.7天，台北中心也僅5.3天。其中新北都會區的中和就有民代與獅子會在捷運南勢角站舉辦捐血活動，盼緩解風災後的血庫血荒。

根據血液基金會統計，目前全台血液庫存量，平均僅剩4.7天，台北中心平均血液庫存平均僅剩5.3天「偏低」，當中A型5.4天、B型7.1天、O型4.5天、AB型3.6天。僅B型在安全庫存量，其他都是「偏低」。新北市議員張維倩今與國際獅子會300B2區連城獅子會在南勢角捷運站舉辦捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血，共同緩解風災後血庫血荒的情況。

連城獅子會長温欽華表示，今除與全體獅友共同響應捐血以外，現場也同時宣導反毒、防治愛滋病、兒童視力保健等衛教活動，希望民眾都挽袖捐血，共同響應社會愛心。