處理裝潢廢棄物 新北擬推「垃圾共乘制」

裝潢廢棄物成分複雜去化難度高，政府鼓勵裝潢業者自行分類後送最終處理廠處理，但各地裝潢規模不一，分類後廢棄物常塞不滿一車，不同種類垃圾分開車次運送成本大增，反讓業者分類意願低。新北市環保局依審計處建議研擬「裝修廢棄物清運媒合平台」，希望將時間、地點相近的裝潢垃圾，以「共乘」概念集中後運送節省成本，但裝潢業者認為，不同業者案件進度、期程不同，促成共乘有難度，增加協助分類的「棧場」合法數量才是解方。

裝潢廢棄物若未事先分類，想送最終處理廠都會被拒收，因此裝潢業者多會請中繼性質的「棧場」協助分類處理；雙北開發不斷，合法棧場少，裝潢業者只能「排隊」，否則就只能往南部送，增加廢棄物處理成本，雙北過去更一度因廢棄物處理不及，引發裝潢垃圾大戰。

新北市2020年推出「簡易分類場輔導計畫」，非法棧場業者只要向市府登記，取得土地使用同意書後，即能暫時營運，但必須要接受輔導合法化，新北市有近50家棧場業者，約有25家業者提出登記，目前9家業者通過合法化，處理量能有限。

過去裝潢廢棄物一車送棧場運費約3000元（不含處理費），但不少裝潢案件規模較小，垃圾經分類後，不同種類垃圾需分不同車次運送，大幅業者垃圾增加成本，也可能導致部分業者違規傾倒。

新北市環保局表示，考量裝修業者作業方式不一，已函請新北市室內設計裝修公會轉知會員落實現場分類及維護整潔，並評估研議建立審計所建議廢棄物清運媒合平台可行性。

新北市室內設計裝修商業同業公會副理事長方亮云指出，室內裝修垃圾初期拆除時的量最大，後期到完工時量相對較少，垃圾量不固定，要統合周邊相關案子困難重重；目前業界多會先集中在工地，等量夠再一次解決，但她認為還是需要加速棧場合法化，提供更多元處理管道。

對棧場輔導進度，新北市環保局表示，目前暫時營運時間已延到2026年，期間已登記業者可繼續營運，截至目前有25家業者提出合法化，已通過9家貯存場及2家處理廠，目前也有透過破碎分選等機械設備取代人工分類作業，大幅提升處理效率及量能，將持續協助業者合法化。