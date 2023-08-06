北市公園處職工涉嫌虛擬貨幣強盜 公園處：調查屬實，絕不姑息

謝姓男子日前捲入一起虛擬貨幣強盜案，竟被發現該男子是北市工務局公園處職工，公園處表示，謝男過去工作表現不佳且差勤不正常，數度曠職，近日已進入考績會檢討，嚴重恐被解僱，針對其捲入強盜案件，公園處將依法配合調查，查若屬實，會做明快處置絕不姑息。

據了解，在北市工務局公園處上班的謝男日前與王姓男子面交泰達幣，王男到指定面交點，並讓謝男上了車，雙方依據交易內容，王男利用電子錢包轉帳24萬多泰達幣給謝，謝應付台幣780萬給對方，未料，謝男竟拿出假的交易程式，謊稱沒收到，還持槍抵住王腰部，待同夥確認得手後，下車離開。

謝男日前落網，目前全案進入調查，北市公園處今天表示，謝男平日負責苗圃內部植栽維護工作，但因工作表現不佳且差勤不正常，公園處已將其列為高風險關懷人物，因其最近數度曠職，前已簽報進行檢討，進入考績會後最重可予解僱。

公園處強調，任何嚴重破壞機關形象與公務信譽，顯已不適任者，皆將依法懲處，甚或解職處分。對於謝男涉及強盜案，公園處將配合檢調調查，以求毋枉毋縱，查如屬實，會做最明快處置絕不姑息。