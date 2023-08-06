杜絕Me too！北市性平認證申請爆增 男員工多北漁也申請

#Me too連環爆，台北市勞動局第四年推動企業「職場性別平等認證」，今年申請家數爆增，較往年增加5成企業家數申請，甚至還有男性員工比例高的台北漁產公司三度申請來拿認證。勞動局長高寶華表示，去年台北市23家企業報名「性平認證」，今年已36家申請，大家都知道市長蔣萬安是三寶爸，非常重視職場性平，上任後也指示勞動局要強化家庭與性別平權宣導。

台北市從2020年開始，推動職場性別平等認證，也是目前全亞洲第一個、全台唯一推性平認證的縣市政府。認證訂有8大項指標，包括推動性別平等之相關機制、促進組織決策之性別平等、促進薪資待遇性別平等、促進性平平等之教育與訓練、工作與家庭平衡、友善孕育措施、職場安全之性平友善措施、促進多元性別平等相關作為與措施等。

勞動局長高寶華表示，八項指標中，第七項指標職場安全性平措施就是處理職場性擾擾案件，包括要企業訂定相關處理辦法，防治政策，宣導活動，還有後端員工的協助方案，若發生事情，如何照顧、關心，提供安全有友善措施。至於企業報名後，將進行後續審查，預計11月正式公布認證企業。

至於今年來申請認證的企業，還包括第三度報名的台北漁產公司，董事長鄭世維表示，目前台北漁場男性員工有80人、女性24人，因工作型態緣故，男女同仁比例為77%比24％，不過為了推動職場性平，近年北漁也積極進用、晉升女性員工，目前男女主管比例為82％比18％。近三年女性同仁進用9人，晉升2名女性主管。

鄭世維說，因批發市場為傳統產業，作業時間均為夜間且為重度勞力性工作，女性較 無法負擔，目前員工平均年齡約47歲，因此人員結構因素未能符合認證多項指標之標準，不過會持續努力。甚至為建立性平友善，北漁也提供有生育兒津貼每胎10000元，育兒津貼每年每位12歲以下子女3000元。

勞動局就業安全科長陳明鈴也表示，因為今年Me too事件，認證詢問度很高，不過因為有企業來不及作業，相信未來會愈來愈多企業申請。