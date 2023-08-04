三峽海洋公園缺遊具…挨批「1600萬花了個心酸？」 民代允爭取增設

新北市北大特區海洋公園1600萬元改善工程上月初完工，在地居民質疑花了1600萬元卻不符合民眾需求，批評「1600萬元花了個心酸」。爭取改善經費的議員廖宜琨及三峽區長施玉祥今晚向當地居民說明，表示工程設施已聽取居民需求。

海洋公園經工程改善後於上月初啟用，改善公園步道系統、排水系統、照明設施及公園通透性等問題，並新設船型攀爬遊具等。但遭北大特區居民質疑兒童遊憩設施過少，303坪公園改善看不到1600萬元的價值，甚至質疑為何需要花到1600萬元。

近期議題不斷在社群延燒，廖宜琨及施玉祥今晚在龍學龍恩市民活動中心說明改善成果及經費使用方式。

三峽區公所表示，有關改善排水、地坪、照明等基礎設施工程經費約1030萬元，改善後公園步道已達無障礙化、公園內空間明亮已無治安死角。共融遊戲場遊具部分新設6米金字塔攀爬架、彈跳床、抱石攀岩、跳樁及新式多功能戶外健身器，兒童遊具鋪面也配合地方意見選用圓角松樹皮材質，降低環境賀爾蒙對孩童影響，遊具經費約409萬元，設計監造費約136萬元。

廖宜琨表示，將持續聽取居民聲音，持續改善公園設施。三峽區公所表示，在維持原有的綠地及設施比例下，於預算內兼顧學齡前幼兒、兒童、青壯年及老年人各個層面的需求；未來也會在基礎設施完善情況下，爭取經費增設公園內遊具設施。