淡水銀髮先修班活動再加碼 文史工作者老照片說故事
為因應超高齡社會來臨，淡水區公所響應市府政策推動里里銀髮俱樂部達標後，再結合當地公寓大廈管理委員會辦理「銀髮俱樂部先修班」，而淡水區公所更針對活動再加碼，邀請到在地文史工作者蘇文魁老師，來到有辦理先修班的社區當中，進行老照片說故事，讓大家對於這塊土地有更多的認同感。
由於在新市鎮當中有許多的外來人口，也是過去淡水區人口成長的重要因素，但在社區大樓林立的新市鎮，要如何凝聚大家情感，避免社區住戶的孤獨感，淡水區公所也開辦許多場次的銀髮關懷活動，讓幸福送到家，鼓勵長者走出家門與公寓大廈住戶互動，下樓就能參加各式活動。
淡水區公所社會人文課代理課長呂若彤表示，這次邀請到在地文史工作者，在淡水各社區就有超過五場次的說故事活動，也讓許多是才剛搬來淡水沒幾年的住戶，對於這塊土地有更多的認識，結合經辦理銀髮俱樂部先修班多元學習課程，邀請住戶與長輩們共同參與，藉此增加社區住戶彼此互動的機會，發展出信任關係，降低社會孤獨下的各種關懷、照顧議題，提升整體對居住環境的認同感與幸福感。
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