瑞芳龍川社區勤練反暴力快閃舞蹈 飄揚紫絲帶精神

配合市府推動的家暴防治政策，瑞芳龍川社區將在本周六(5)日，帶領社區長者們到瑞芳火車站前廣場，做快閃舞蹈表演，多年的快閃活動下來，已逐漸將紫絲帶精神在瑞芳飄揚，呼籲大家不管是家庭、社區、學校等任何場合都應拒絕暴力，以零容忍的態度終結暴力。

一群上了年紀的阿公阿媽，正在勤練著舞蹈，為了周六的快閃活動，由龍川社區舉辦的建構性別暴力領航社區服務計畫-街坊出招活動，將於瑞芳火車站站前廣場以快閃舞蹈的方式熱鬧展開。

為了加強推廣「暴力零容忍」之社區意識及民眾意識，讓民眾能夠及早建立預防觀念，將暴力事項降到最低，龍川社區每年都會在火車站站前廣場辦理街坊出招的快閃舞蹈活動，同時利用防暴標語宣導牌，吸引觀眾焦點，加強宣導理念。

龍川社區發展協會理事長廖瑞德表示，為宣傳拒絕暴力，社區以快閃舞蹈的方式呈現，這些阿公阿嬤為了防暴政策，很勤於練習舞蹈，而且每年曲目推陳出新，也讓這些長者藉由活動舒展筋骨，身心更健康。

瑞芳區公所社會人文課課長黃于瑛也表示，近期Me too事件引起社會關注，性平三法也於近期通過，很感謝龍川社區的帶動，讓預防暴力的理念在社區紮根，讓紫絲帶的精神在瑞芳飄揚。