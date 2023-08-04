台中頭家安居開工 花敬群：蓋社宅不會有政治眼光

台中潭子「頭家安居」社宅今天舉行開工典禮。這是中央在台中所蓋第2座社宅，內政部次長花敬群表示，政府推動社宅不會有政治眼光，他向縣市政府喊話「把心打開，市民更幸福」。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦台中潭子「頭家安居」社會住宅開工典禮，花敬群、國民黨立委楊瓊瓔、台中市住宅發展工程處處長陳全成等人出席。

楊瓊瓔致詞提到，「頭家安居」社宅推動期間，雖在溝通上唇槍舌戰，但在各方釋出善意後，終於順利推動，她希望推動社會住宅，必須和地方市議員、里長溝通，了解民眾的需求。

花敬群致詞提到，過去3年多，全國推動興建4萬戶社宅，壓低建蔽率、開放空間給鄰里，興建幼兒園、日托等，更有大量的停車空間提供周邊居民承租，和社區達到共榮。

花敬群提到，絕大多數的縣市，敲鑼打鼓歡迎蓋社宅，他以高雄市為例，特別成立聯繫平台，透過平台溝通、討論，解決許多問題，有時突破規定，雙方建立共識。

花敬群說，「中央從來不跟地方搶光彩」，蓋社宅就是要服務地方，都是為市民打拚，呼籲縣市政府「把心打開，市民會更幸福」。他更提到，住都中心目前蓋最多社宅的城市是新北市，決標了9000多戶，明年會有一批社宅完工，服務新北市民。

他也感嘆，「頭家安居」建照、執照的取得，耗時1年半，破紀錄，若在高雄半年不到就推動，希望可以放下過去的成見，好好合作。

花敬群指出，新北市住都中心成立大會時，他告訴新北市長侯友宜要大氣，如果過去幾年新北市政府非常大氣的蓋了很多社宅，現在侯友宜的選情肯定呱呱叫。

花敬群也希望能和他的學姊、台中市長盧秀燕一起合作，全力推動社宅，他說，住都中心有很多量能可以協助地方政府，專業、正派、公益、誠信，無論在基地、經費缺額，中央都可處理，「人民就是頭家，大家要好好服務頭家」。

「頭家安居」為中央在台中推動開工的第2座社會住宅，工程經費新台幣24億9400元，預計115年1月完工，將為潭子地區提供490戶社宅，一座幼兒園、一座托嬰中心，滿足當地的居住與照顧需求。