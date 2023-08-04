快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

台中頭家安居開工 花敬群：蓋社宅不會有政治眼光

中央社／ 台中4日電

台中潭子「頭家安居」社宅今天舉行開工典禮。這是中央在台中所蓋第2座社宅，內政部次長花敬群表示，政府推動社宅不會有政治眼光，他向縣市政府喊話「把心打開，市民更幸福」。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦台中潭子「頭家安居」社會住宅開工典禮，花敬群、國民黨立委楊瓊瓔、台中市住宅發展工程處處長陳全成等人出席。

楊瓊瓔致詞提到，「頭家安居」社宅推動期間，雖在溝通上唇槍舌戰，但在各方釋出善意後，終於順利推動，她希望推動社會住宅，必須和地方市議員、里長溝通，了解民眾的需求。

花敬群致詞提到，過去3年多，全國推動興建4萬戶社宅，壓低建蔽率、開放空間給鄰里，興建幼兒園、日托等，更有大量的停車空間提供周邊居民承租，和社區達到共榮。

花敬群提到，絕大多數的縣市，敲鑼打鼓歡迎蓋社宅，他以高雄市為例，特別成立聯繫平台，透過平台溝通、討論，解決許多問題，有時突破規定，雙方建立共識。

花敬群說，「中央從來不跟地方搶光彩」，蓋社宅就是要服務地方，都是為市民打拚，呼籲縣市政府「把心打開，市民會更幸福」。他更提到，住都中心目前蓋最多社宅的城市是新北市，決標了9000多戶，明年會有一批社宅完工，服務新北市民。

他也感嘆，「頭家安居」建照、執照的取得，耗時1年半，破紀錄，若在高雄半年不到就推動，希望可以放下過去的成見，好好合作。

花敬群指出，新北市住都中心成立大會時，他告訴新北市長侯友宜要大氣，如果過去幾年新北市政府非常大氣的蓋了很多社宅，現在侯友宜的選情肯定呱呱叫。

花敬群也希望能和他的學姊、台中市長盧秀燕一起合作，全力推動社宅，他說，住都中心有很多量能可以協助地方政府，專業、正派、公益、誠信，無論在基地、經費缺額，中央都可處理，「人民就是頭家，大家要好好服務頭家」。

「頭家安居」為中央在台中推動開工的第2座社會住宅，工程經費新台幣24億9400元，預計115年1月完工，將為潭子地區提供490戶社宅，一座幼兒園、一座托嬰中心，滿足當地的居住與照顧需求。

社宅 花敬群

延伸閱讀

侯友宜桃竹跑行程搶客家票 感謝客家鄉親長期支持

侯友宜成立桃園婦女後援會：一定讓台海安穩台灣安全

侯友宜颱風後跑競選行程 陳建仁：相信他會做最好考量

閃侯友宜？世客博明記者會4縣市長出席 獨缺高虹安

相關新聞

中央又留「錢坑」給地方…自籌款年年增加 北市資收大軍無奈喊卡

環保署2017年起推動資收大軍計畫，補助北市幸福有里資收站人力薪資，然而中央初期全額補助、近年金額漸減，使得北市府自籌款...

新北兒藝節6大主題開跑 明下午4點小朋友放電

2023新北市兒童藝術節將於明天下午4時起在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以怪獸樂園為主題布置6大主題...

卡努離台11點半解除海警 新北應變中心降至二級開設

中颱卡努離台，目前以每小時7公里速度，向東北東進行。新北市災害應變中心今天上午8時許改二級開設，統計從2日下午提升一級開...

卡努威脅解除 平溪、深澳線今午10時起陸續恢復行駛

氣象局今清晨解除中度颱風卡努陸上颱風警報，海上警報仍持續，發布陸上強風特報，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風。台...

板橋車站旁YouBike站晚上竟無車可借 通勤族哀嚎：車呢

卡努颱風陸警解除，YouBike也恢復開放租借，但新北市板橋車站5鐵共構，是通勤族與旅客常到之處，有民眾發現，車站周邊應...

卡努陸警一早解除 北市災情327件 路樹傾倒居冠

卡努颱風侵襲，北市災害應變中心從2日下午2時二級開設後，至今天7時計接獲災情通報327件，298件處理完成，29件尚在處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦