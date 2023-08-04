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台聚傳進駐林口工一 地方憂汙染

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市林口工一產業專用區在半導體設計大廠艾司摩爾確定進駐後，第二案傳出將是台灣聚合化學品公司，引發地方恐慌，擔心工廠汙染環境、惡臭影響生活。經發局表示，台聚預計在工一設置研發中心，應不是高汙染產業。但民眾仍憂慮製程有汙染，要求防範。

林口工一產業專用區是透過市地重畫開發，園區108公頃，鄰近文化北路二段，產業專用區約占67.11公頃，預計今年底完工，並命名為「新北國際AI+智慧園區」。經發局標榜以先進研發、高階製造為招商策略，已吸引艾司摩爾（ASML）投資300億設廠，基地面積3.3公頃。

地方翹首期盼ASML進駐之際，有居民發現工一都審第二案為曾經設廠、後來拆除的台聚，基地面積約1036坪，預計將建造地上7樓、地下2層建物。台聚1982年將加工實驗所遷至林口，占地6千坪，為多功能研發中心，過去曾因未在期限內提出第四類毒性化學物質文件變更，遭開罰6萬。

消息一出引起恐慌，多位居民質疑工一應進駐低汙染產業，憂慮台聚設廠恐有汙染公害，即使是研發中心，製程也應嚴格監控。近期剛搬到林口的陳姓市民批評，當初市府說好要規畫高科技園區，結果來的卻是高汙染工廠，他難以接受。

市議員陳明義說，林口工一改為AI智慧園區是希望擺脫工業區形象，走向高科技產業，研發還是有一定製程，有不可控的風險，這些不是林口居民期待的。

新北經發局指出，台聚原本在工一有工廠，因配合市地重畫拆除，後參與重劃配回用地後，申請在林口區新頭湖段245地號興建研發中心，工一園區管理規定「有生物科技業實驗室及生產線廠房，因易產生汙染，不得設施」，應非台聚實際生產線。

林口 產業專用區

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