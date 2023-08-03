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卡努來襲 新北8月3日全天暫停垃圾收運

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
颱風來襲，新北市清潔隊員已加強易積淹水地區巡視及清溝工作。圖／新北市環保局提供
颱風來襲，新北市清潔隊員已加強易積淹水地區巡視及清溝工作。圖／新北市環保局提供

卡努颱風來襲，據中央氣象局最新颱風測報，暴風圈將於8月3日接觸台灣陸地，新北市環保局今天表示，為顧及市民及清潔隊員安全，3日全天暫停垃圾收運，相關垃圾車各清運路線即時動態，可上「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢。

新北市環保局表示，新北市幅員廣大，颱風期間臨海地區風雨較大，為顧及民眾交付垃圾及清潔隊員收運垃圾的安全性，環保局宣布全市停收垃圾一天，但各區清潔隊仍會妥適安排機動人力，以能面對處理各項防颱應變事項及緊急機動事宜；停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。

環保局指出，因應颱風季節，4月起環保局即持續加強易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊同步完成防汛期相關的防災資源整備工作示，每逢風災侵台，近6000位清潔隊員必定會全員出動，從「防災」、「搶災」到「災後復原」，全力以赴完成各項環境維護工作；也提醒民眾自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞應盡速清除，另針對空地空屋等私領域部分，也要盡速前往進行清理維護，以避免風雨期間的豐沛雨量造成淹水，以及因垃圾堆積而造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。

卡努颱風

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