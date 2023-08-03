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北市抓烏賊車 首創光電儀器檢測

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市環保局為讓攔查烏賊車檢測儀器更加環保，引進可撓式太陽能板發電，估計1年可減少690公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供
北市環保局為讓攔查烏賊車檢測儀器更加環保，引進可撓式太陽能板發電，估計1年可減少690公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供

北市近年加強路邊攔查烏賊車，過去檢測儀器所需電力是由汽油發電機供應，遭外界質疑不夠環保，北市環保局今年引進可撓式太陽能板發電，不僅是全國首創，且攜帶方便，發電量足可供一天攔查，與汽油發電機相比，一年可減少690公斤二氧化碳。專家指出，希望北市創舉的政策推廣到全國，減碳效果更明顯。

世界衛生組織已將柴油車廢氣分類為第一類致癌物質，環保局近年加強柴油車路邊攔查，從2021年至2023年6月共計攔查柴油車1萬5691輛次，檢測不合格率2021年4.7%、2022年3.9%到2023年6月3.0%，逐年調降。

過去檢測所需電力是由汽油發電機供應，但配合2050淨零排碳全球趨勢，環保局今年購入可撓式太陽能板發電，單片厚度僅0.5公分，一組重量約8公斤，便於攜行，且每小時可充電70W，再搭配1000W儲能裝置，可供一日攔查作業所需發電量，達到用電自發自用。

環保局說，以往一般規格400Wh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分攜帶移動不易，無法用在高機動性的路邊攔查，且汽油發電機一年需消耗300公升汽油，以1公升汽油約排放2.3公斤二氧化碳計算，改用太陽能發電後約可減少690公斤二氧化碳、3.5公斤氮氧化物以及0.5公斤PM2.5等空氣汙染物的排放，同時減少碳排與空汙。

環保局也提民眾，若有車輛屬柴油車，應定期保養並主動到各地排煙檢測站進行檢測；倘遭環保稽查人員攔查且檢驗不合格，違反空氣汙染防制法，小型車處3000元以上、大型車處5000元以上罰鍰。

台大農業經濟學系教授楊之遠表示，將太陽能發電帶入日常移動性高的檢測工作中是一項創舉，這款太陽能板與一般不同，重量較輕也比較薄，攜帶方便，但這樣政策應推展到全國，減碳效果更明顯，對地球暖化也有實質幫助，他也提醒環保局，太陽能板電池穩定性要特別注意，也要定期維護，才能延長使用壽命。

議員李明賢也說，希望市府能持續推動環保政策，包含交通局、環保局都有很多公務車，可以逐步更換成電動車，「刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨」，環保減碳應由市府帶頭做起，此外，針對烏賊車定點檢測，則建議環保局可以開放民眾檢舉，透過民間力量讓烏賊車消失更快。

柴油車 烏賊 減碳

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