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全國首創！太陽能發電查烏賊車 北市估年少690公斤二氧化碳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為讓攔查烏賊車檢測儀器更佳環保，北市環保局全國首創引進，可撓式太陽能板發電不僅攜帶方便，估計一年可省下690公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供
為讓攔查烏賊車檢測儀器更佳環保，北市環保局全國首創引進，可撓式太陽能板發電不僅攜帶方便，估計一年可省下690公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供

為配合2050淨零排碳全球趨勢，北市近年加強路邊攔查烏賊車，由於過去檢測儀器所需電力是由汽油發電機供應，遭外界質疑不夠環保，北市環保局今年全國首創引進可撓式太陽能板發電，不僅攜帶方便，且發電量可供一日攔查作業，達到用電自發自用，與汽油發電機相比，一年可減少690公斤二氧化碳。

世界衛生組織已將柴油車廢氣分類為第一類致癌物質，環保局近年加強柴油車路邊攔查作業，從2021年至2023年6月，共計攔查柴油車1萬5691輛次，檢測不合格率2021年4.7%、2022年3.9%到2023年6月3.0%，逐年調降。

過去檢測所需電力是由汽油發電機供應，但配合2050淨零排碳全球趨勢，環保局今年購入可撓式太陽能板發電，單片厚度僅0.5公分，一組重量約8公斤，便於攜行，且每小時可充電70W，再搭配1000W儲能裝置，可供一日攔查作業所需發電量，達到用電自發自用。

環保局說明，以往一般規格400Wh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分攜帶移動不易，無法用在高機動性的路邊攔查作業。環保局表示，原本汽油發電機一年需消耗300公升汽油，以1公升汽油約排放2.3公斤二氧化碳計算，改用太陽能發電後約可減少690公斤二氧化碳、3.5公斤氮氧化物以及0.5公斤PM2.5等空氣汙染物的排放，同時減少碳排與空汙。

環保局也提民眾，若有車輛屬柴油車，應定期保養並主動到各地排煙檢測站進行檢測；倘遭環保稽查人員攔查且檢驗不合格，違反「空氣污染防制法」，小型車處新台幣3000元以上、大型車處5000元以上罰緩。

柴油車 北市 PM2.5

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