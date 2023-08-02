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禁用PLA免洗餐具上路 新北抽查324家業者均符合規定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
禁用PLA免洗餐具上路8月1日上路，新北市環保局抽查324家業者均符合規定。圖／新北市環保局提供
禁用PLA免洗餐具上路8月1日上路，新北市環保局抽查324家業者均符合規定。圖／新北市環保局提供

中央推行限塑政策，8月1日起包括公部門、公私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具。新北市環保局展開稽查，昨抽查324家業者皆符合規定，後續也將派員不定期稽查，也提醒業者違規最高可處6000元罰緩，並得按次連續處分。

生物可分解塑膠（PLA）是由植物澱粉如玉米、小麥等碳水化合物作為原料發酵、脫水、聚合等過程製成，常用於食品包裝與免洗餐具等，但PLA須在特定溫度及濕度條件下才能有效分解，加上國內無合適再利用方式及堆肥設施，只能焚化處理，反而消耗更多垃圾處理量能。

環保署日前修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，規定公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所今年8月1日起，不得提供PLA材質的杯、碗、盤、碟、餐盒等免洗餐具。

新北環保局稽查人員昨起在新北市各區稽查，總計抽查324家業者，全數符合規定，後續將派員不定期稽查，違規者將以違反廢棄物清理法第21條暨「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，依同法第51條第3項規定告發，並令其限期改善。

新北市環保局表示，民眾於餐飲業用餐，如有使用紙類免洗餐具，請配合「清、分、疊」-「清理」擦拭廢紙餐具以去除廚餘及油汙、「分類」將紙容器、廚餘、垃圾分三類、「堆疊」將紙容器堆疊整齊於回收設施，以利回收。

餐具 餐飲業

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