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超商百貨禁提供PLA免洗餐具 北市首日稽查0違規

中央社／ 台北1日電

百貨公司、量販店及超商等8大類場所今天起不得提供生物可分解塑膠（PLA）的免洗餐具，台北市環保局今天前往150家門市稽查，全數符合規定，將持續稽查。

環保署將PLA製品納入公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業8大類場所不得提供的免洗餐具範圍內，規定今天上路。

台北市環保局今天上午啟動稽查，資源循環管理科長林鈺惠接受媒體聯訪表示，這8大類業者在台北市約有1.1萬家門市，今天預計稽核150處，並納入平時稽查勤務中，預計每個月可稽查1000至2000處。

林鈺惠指出，稽查人員確認業者為管制對象後，將觀察販售情形是否提供塑膠類免洗餐具，違規即處新台幣1200元至6000元罰鍰。

至於超商的微波便當是否屬違規，林鈺惠說，若在現場裝填就不在許可範圍內，超商微波便當則是透過中央廚房處理並以商品的形式販售，不算違規。

環保局下午表示，今天稽查的150家門市全數符合規定。

餐具 超商 北市

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