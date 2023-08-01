新北夾娃娃機店9月擬宵禁 玩家：政府管太多 剝奪娛樂

新北市府去年經議會三讀通過「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，學校百公尺內將禁止設置夾娃娃機店、住宅區實施夜間宵禁計畫，該自治條例將於9月上路，民眾不滿表示，晚間睡不著想出門玩娃娃機店都不行，連點娛樂都剝奪，這個政府會不會管太多？

經發局表示，娃娃機業者在新北市商圈大量設置24小時夾娃娃機店，考量經濟、教育、治安等面向，新北市因此設置「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，以期有效規範其場所設置條件及自助選物販賣機使用與商品販售情形。

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」重點管理包括店家需距離國中小及高中100公尺以上，且主要出入口應鄰接寬度6公尺以上道路、每台販賣機應標示機具名稱、評鑑文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人及負責人姓名及電話、且現場應裝設監視設備、位於住宅區店家應擬具夜間維護計畫，經許可後始得於夜間(晚上10點至凌晨8點)營業。

9月自治條例上路後，距離高中含以下學校百公尺內的娃娃機店都要歇業，設在住宅區的娃娃機店晚間10點至隔天早上8點不准營業，除非有夜間維護計畫且經市府同意。目前新北市列管中自助選物販賣機店共計約1700家，其中，已掌握營業位置距離國中小及高中未達100公尺、鄰接道路寬度未達6公尺以上道路不得經營者約280家。

娃娃機業者大表不滿說，深夜時段由於釣蝦場等多數娛樂場所店面都已關閉，不少深夜睡不著的民眾會跑來玩娃娃機，因此深夜時段其實是賺錢的好時機，條例上路不少店面需宵禁，但對造便利商店夜間經常有喝酒民眾或青少年聚集，市府怎不去禁這些便利商店？

玩家表示，不少泰國、越南國家晚上部分地區夜夜笙歌，提供民眾休閒娛樂場所，台灣則是三不五時大規模臨檢撞球場、KTV，現在連花個10元夾娃娃都要管，宵禁太矯枉過正，認為應針對有治安疑慮地點加強盤查即可，連點娛樂都剝奪，與促進經濟流通的經發大方向相違背。

玩家說，夾娃娃機雖然目前台主設定的越來越難出貨，且多數提供便宜小物，但也有部分台主提供價高商品，玩家需訓練自己甩爪、頓甩、薄捏、倒爪等技巧，利用提升自身技能出貨高價商品會很有成就感，這是夾娃娃機迷人之處，官員要禁之前應設身處地了解現況，不該一紙自治條例全部通殺。