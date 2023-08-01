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金山「千人焢窯」8/26登場 明中午線上報名 系列活動手刀快搶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯主活動將在8月26日展開，將於明日中午12時開放線上報名。記者李定宇／攝影
「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯主活動將在8月26日展開，將於明日中午12時開放線上報名。記者李定宇／攝影

每年8、9月是金山甘藷產季，有助於促進腸道健康和消化系統功能，年度「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯主活動將在8月26日展開，將於明日中午12時開放線上報名。

農業局長李玟表示，每年只有在初夏至秋季的季節才有機會吃到正宗金山種植的甘藷，這次活動可讓更多民眾認識金山人所驕傲的甘藷，金山區公所也將於9月2日、3日在台北希望廣場及9月4日、5日在板橋農會舉辦展售會。

新北市副市長劉和然表示，8月為金山甘藷產季，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動，包括8月14日甘藷王競賽、8月26日千人焢窯及9月2至5日展售會。2023甘藷季除千人焢窯主活動外並推出系列活動，邀請民眾一起享受被金山山海環繞，體驗挖甘藷、到金包里老街巡禮

主活動當天現場除了焢窯體驗，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子創意DIY和挖甘藷等體驗活動，甘藷季期間，新北市景觀處與朱銘美術館攜手策畫「2023北海夜金閃閃-北海潮與火」也於今夏超火登場，活動期間可看見前所未有的北海岸美景。

2023 金山甘藷季官網： https://www.2023northcoastlightfestival.com/

每年8、9月是金山甘藷產季，有助於促進腸道健康和消化系統功能。記者李定宇／攝影
每年8、9月是金山甘藷產季，有助於促進腸道健康和消化系統功能。記者李定宇／攝影

金山 夏至

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