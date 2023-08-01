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夾娃娃影響治安？新北機店宵禁9月上路 業者砲轟：怎不禁便利店

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府擬9月起對娃娃機店實施宵禁，引發業者不滿。圖／新北市經發局提供
新北市府擬9月起對娃娃機店實施宵禁，引發業者不滿。圖／新北市經發局提供

夾娃娃機由於無人力成本維持，許多店面紛紛改為夾挖娃娃機店，但也衍伸不少竊盜、深夜群聚等社會問題。新北市府擬9月起對娃娃機店實施宵禁，消息一出業者批評深夜是賺錢好時機，怎不去宵禁深夜吵鬧的便利商店。

業者說，娃娃機店深夜常有睡不著覺的民眾來試手氣，且24小時營業並沒有違法，新北市府說禁就禁，根本是斷人財路，若嫌娃娃機店有治安疑慮，可請警方巡邏，否則許多年輕人夜間也會聚集便利商店，那便利店也要宵禁嗎？

新北市經發局對此表示，娃娃機業者於新北市商圈、社區或學校周邊，大量設置24小時營業自助選物販賣機機具之營業場所，考量經濟、教育、治安等面向，新北市管理自助選物販賣事業，期有效規範其場所設置條件及自助選物販賣機使用與商品販售情形，制定「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，去年新北市議會審議二讀通過，將於9月1日開始上路。

經發局主要管制重點為店家需距離國中小及高中100公尺以上，且主要出入口應鄰接寬度6公尺以上道路。基於消費者保護，每一台販賣機應標示機具名稱、評鑑文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人及負責人姓名及電話、且現場應裝設監視設備。位於住宅區店家應擬具夜間維護計畫，經許可後始得於夜間(晚上10點至凌晨8點)營業共三點措施。

夾娃娃機 宵禁

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