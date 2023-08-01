新北4處智慧停車場 今起啟用

新北市交通局持續建置智慧型停車場，八里區中庄段、停五、龍形，及新莊區登龍等4處智慧型平面停車場8月1日起陸續啟用，計提供432個汽、機車停車格；8月7日新莊國小登龍智慧停車場也將啟用。

目前新北全市有近9成升級為智慧型停車場，新建一律朝智慧型規畫。交通局停車管理科長蔡柏坤指出，位於八里區賢三街和大崁二街交叉口的停五平面停車場原本採免費停車，龍形停車場採開單計費，透過委託專業停車場經營業者，導入智慧停管設備以及24小時監控管理，預期能夠減少車輛久停占位，提升周轉率及服務品質，發揮土地最大效益。

蔡柏坤表示，為讓停車空間使用符合民眾所需及使用效益，在檢討道路功能可供人車通行無虞情況下，以「機車停放路邊，轉移汽車停放路外」為主要停車政策，讓供需差異漸趨平衡。市政府統計，新北市公有停車場一整年收入17至19億元。

蔡柏坤指出，考量新北市公有土地有限，短期將優先擇安全且不影響車流路段檢討增設路邊停車位，也爭取中央前瞻經費興建停車場，鼓勵轄內機關及學校開放夜間停車，適時增加停車供給；中長期部分，配合城鄉局都市計畫通盤檢討，規畫合適公有土地設置停車空間，也配合轄管校舍、機關改建計畫，評估共構地下停車場可行性。