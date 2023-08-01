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大龍市場改建 生意差惹怨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市府推動傳統市場改建多年，包括已改建完的士林市場、大龍市場及即將完工的南門市場，還有正準備改建的北投市場、東門市場、成功市場等都屬重大政策。不過市場改建非全部成功，以大龍市場為例，攤商抱怨買氣變差，生意不如從前。

北市議員陳怡君表示，對做生意的人來說，地點相當重要，一定要在1樓被客戶看見，大龍市場改建後的玻璃黑漆漆採光差，民眾路過以為沒開很有距離感，市場客群很多長輩根本不想進入，市場蓋得漂亮卻不實用。

大龍市場自治會長吳碧嬌過去就曾提到，改建後市場的確脫胎換骨，設備、環境、賣的東西比許多傳統市場好，但剛開幕就遇到疫情，加上大龍市場外的攤商搶生意，儘管做生意難免有競爭，但應在公平、合法狀態下競爭，市府應整頓場外違規擺攤問題。

陳怡君說，市場應親民、一目了然，久而久之民眾就會願意進去，甚至大龍市場外也沒規畫臨停空間，許多婆婆媽媽會騎腳踏車或騎車去買菜，連停車需求都沒處理，買個菜可能被開單，叫人家怎麼去大龍市場買菜？

至於士林市場也有地下層，不少餐廳聚集販賣熱食。自治會長林天來透露，現在地下街要停業6個月，改建成「共食區」，也將重新設計動線、空調。

傳統市場 北市 婆婆

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