北市將提高績優運動選手訓練補助金 納成都世大運

台北市體育局表示，台北市績優運動選手訓練補助金將提高，正在修法，最快10月或11月送議會審議通過後核定公布，並納入本次成都世大運成績，設籍北市選手有望受惠。

台北市長蔣萬安競選政見之一為「深耕青訓」，經過精準深入的科學化步驟，重點揀選奧運、亞運項目，加強培養青少年選手，未來將增加預算，提供選手運動科學與醫療的資源等。

體育局今天表示，正在修法調漲10年未增加的台北市績優運動選手訓練補助金，將送法務局後再送議會審議，核定公布時間點最快10月或11月，最慢明年初，並納入本次成都世界大學運動會的成績，設籍北市的選手有望受惠。

競技運動科股長李俊義告訴中央社記者，訓練補助金依照賽事等級及成績分為A、B、C、D，例如A級是取奧運前8名、亞運前3名、全國賽事第1名等，以此類推；而現行金額為個人項目每人每月可獲新台幣3000元至2萬2000元；團體項目則是每人每月可獲3000元至1萬5000元。

體育局指出，113年編列1億3745萬元，較112年8745萬元增加57%；屆時個人項目將調漲為4200元至3萬500元；團體項目則是4200元至2萬800元。

李俊義指出，由於補助金採申請制，成都世大運取得金、銀、銅牌的選手若送件，體育局會審查選手戶籍，若設籍北市就可受惠。

體育局並表示，新編250萬元預算用於盤點奧運及亞運競技項目，並在運動科學及科研儀器方面加碼逾120%，整合建置台北市體育運動資料中心。