復刻阿美傳統家屋 新北圖汐止大同分館展現原鄉文化
新北市立圖書館汐止大同分館今天表示，汐止樟樹灣是北部具規模且集居的都市原住民聚落，因此，在8月1日是原住民族日前，館內設置復刻阿美傳統家屋，讓大家更了解原鄉文化。
新北市圖發布新聞稿表示，8月1日是原住民族日，而汐止樟樹灣是北部具規模且集居的都市原住民聚落，也是都市阿美族的大本營。
市圖指出，為了讓大家更了解原住民，也讓都市地區的原住民能更認識自己的文化及對身分的認同感，汐止大同分館特別於8月推出「看見都市原住民」系列活動，並且復刻阿美族傳統家屋，展現原鄉文化及風貌。
市圖館長王錦華表示，汐止是新北市原住民人口第3多的行政區，花蓮、台東的阿美族人民國60年代從部落遷移到都市謀生、發展，於樟樹灣落地生根，並自力建造了山光部落，因此，山光部落成為大台北地區最大的一個原住民移民社區。
市圖表示，「看見都市原住民」活動中搭配「山光社區」歷史與生活影像回顧展，帶大家認識阿美族的都市遷移史，還有講座與經驗交流座談會、阿美族手工藝體驗、原民繪本故事活動、主題書展等，讓原住民孩子即使生活在都市，也不會和自己的部落文化脫節，也讓社會對原民文化多一層了解。
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