北大特區海洋公園千萬改建惹議 新北市議員不忍說話了

新北市北大特區內的海洋公園，由於年久失修有積水、昏暗、破損等問題，新北市議員廖宜琨爭取改建經費，今年7月初完工啟用，但家長批評設施寥寥無幾，質疑花費超過1200萬元的經費不知去向，不少民眾點名民代質疑，新北市議員廖宜琨則表示，自己協助爭取經費，但經費交由三峽區公所完全未經自己之手。

海洋公園設計監造加整建，前後花費超過1600萬元，但經過一年多的整建重新開放後，不少家長質疑超過千萬元改建的公園，能使用的設施寥寥無幾，質疑錢不知花向何處，在臉書社團發生抱怨，也有民眾留言表示「新北市府夠爛，一點都不用心、拿錢去做一坨屎、一千多萬換了個心酸、吃錢吃的是明證言順，做的是巧立名目」。

記者今現場實地勘查，303坪的海洋公園整建後視野寬曠，而原因就是體健或遊樂設施僅有數種。現場家長表示，家中兩歲幼童只能用一旁的溜滑梯，現場攀爬設施、彈跳設施只適合大齡學童使用，認為應該可增加鞦韆等幼童而使用設施，提供幼兒活動空間。

而當初聽聞民眾反映後爭取經費改建公園的議員廖宜琨表示，經爭取後市府使用平均地權基金改建公園，經費直接由三峽區公所使用，並未經過自己之手，且改建的設施也經過與地方人士、特公盟等專家學者一起討論後定案。

廖宜琨也在臉書社團留言說，海洋公園一開始有民眾反應設施老舊、排水問題、燈光照明不足及其他相關問題等，就極力爭取預算來改建，但因為工程非本身專業，所以請「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」參與，期間也要求公所開地方說明會聽取民眾意見。經費運用上仍然需仰賴公所依法、依程序運用，自己也監督預算執行。

他說，完工後有很多人反應的問題，自己也辦理會勘跟公所及現場民眾討論並在當天逐一要求改善，設施不足部份也要求公所要增加，知道海洋公園改善還有很多不足地方，後續歡迎民眾隨時反應，會儘全力來要求公所改善。

三峽區公所則說，海洋公園改善工程是基於公園興建至今年久，有易積淹水、步道破損及照明不足等問題，因此是以改善步道系統、排水系統、照明設施及拆除陰暗空間為基礎進行改善，改善後公園步道已為無障礙化、園內空間明亮也無治安死角。

公所表示，另外為同時兼顧公園使用需求，因此於規劃過程也在預算可支應範圍透過地方說明會凝聚地方意見並且邀請特公盟參與設計，設置金字塔攀爬架、彈跳床、新式成人體健設施，並配合原有的幼齡設計，鋪面更換為天然樹皮材質降低橡膠地墊帶給孩童環境荷爾蒙，也將原本無法使用的廣場，改變為新式滲透耐磨地坪，讓滑板、跳舞族群均能受惠。