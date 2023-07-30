原民文化會議 新北允諾獨立表列原住民族歲時祭儀預算

8月1日就是原住民族日，新北今召開原住民族幹部研習，廣邀各地頭目及領導人出席，並說明近期原民政策，尤其今年首度補助返鄉參與歲時祭儀的來回交通費。其中不少頭目及領導人認為，歲時祭儀活動補助以行政區為單位讓很多族沒有參與感，原民局也允諾明年將分開列出以族為單位的預算。

新北昨日與今日於新店舉辦原住民族文化會議暨領導人與社團幹部增能研習，廣邀各族群領袖、歷任頭目及各區協進會理事長齊聚交流，各重要幹部高達60位，市府說明原民局推動的政策，並開放提案討論，但過程一度為發言時間及內容吵成一團，不少頭目不滿不受重視，希望能增加時間。

會談中聚焦多個原住民族將舉辦歲時祭儀，過去補助活動以各行政區為單位辦理，但因新北阿美族人眾多，很多原住民族感覺原住民活動淪為阿美族專場活動，引發爭議。山地原住民議員馬見於會上表達不滿，認為原民局應該說清楚對各族補助金額；後來原民局長林瑋茜也允諾，113年的相關預算會單獨列出以原住民族為主體的各族預算。

原民局副局長陳碧霞補出，文化活動上一定是尊重各族領袖，只要有原住民族來申請就會來協助，若無主動申請也不會勉強。另外，新北副市長陳純敬也出席並表示，新北第25處原民文健站今年開站，首度開辦「部落廚房」計畫，透過族人自耕蔬菜，料理出健康原民風味餐，並由「原味送餐員」提供送餐服務；另外，為鼓勵族人返鄉參加歲時祭儀，今年加碼補助來回交通費。