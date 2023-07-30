東環段明年發包！Y35站擬蓋學校操場旁 家長憂安全與噪音

為紓解內科交通，市長蔣萬安指示捷運局加速東環段興建，目前已獲中央核定，預定明年發包，不過因東環段Y35站出入口將用到潭美國小操場用地，引發里長、家長反彈，家長憂心，三年施工期將嚴重影響學生上課，包括粉塵、噪音，工地安全等都將是大衝擊。捷局回應，會盡量用到最小，施工期也會做好減噪、安全等防護，至於影響較大的降挖工程約需6個月，會將噪音粉塵等降到最低。

至於目前東環段進度，鄭德發說，北捷局目前規畫開七個標案，預計明年上半年就會開始進入招標階段。

在地周美里長丘麗玲說，家長訴求希望捷運車站不要使用到校地，因這將影響孩子上課權益，尤其潭美國小已是額滿學校，一個年級4個班，六個年級24班，加上有幼兒園，正因校地小，加上規畫的車站出入口就在幼兒園旁，真的不宜設置在這裡。里民、家長希望將出入口移至靠人行道處學校退縮地，減低對學校影響，否則家長們很難接受。

議員李明賢表示，根據根據捷運局提出的最新方案，Y35出入口因為要設置電扶梯、樓梯與無障礙電梯，將使用校地面積多達525平方公尺，這對學校將是一大衝擊，他認為捷運是解決內科交通的重要方案，但也不能犧牲學校與學生權益。

也有家長擔心重型機具、工人進進出出學校，加上工地旁就是幼兒園，不僅工地粉塵，還有噪音、工地安全等問題，會讓家長很擔心，不應該將工地放在學校裡頭，不要影響孩子受教權益，一定要聽聽地方意見，不能說是公家的土地，捷運工地就為所欲為。

李明賢提到，捷運局應該思考以最少使用到校地為優先考量，評估是否可退到人行道施工；甚至若使用到學校用地，也應該讓旁邊公園處的土地撥補給學校使用，不該減損學校用地。因潭美國小目前已是額滿國小，學校一直想增班，周邊還有社宅，學生需求大，不應該讓學校可以使用的空間縮小。

里長丘麗玲說，她不反對在這個地方設置捷運出入口，但應該將出入口往外移，設置在校園外的人行道上，避免影響學生權益。

捷運局長鄭德發表示，會盡量將出入口往人行道外推，讓校地使用到最小，並會規畫友善設施縫補，將周邊更加美化，工程結束之後，也會讓校園友善通行更加友善。